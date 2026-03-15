大谷の申告敬遠に日本ファンからブーイングが起きた(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月14日、野球日本代表「侍ジャパン」が米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラ代表と対戦し、5−8で敗れた。2度目の連覇を目指して戦った今大会だったが、6度目のWBCで初めてベスト4進出を逃してしまった。【動画】打たれたら打ち返す！大谷翔平の初回先頭打者本塁打をチェック侍打線を引っ張って