◆オープン戦巨人―日本ハム（１５日・東京ドーム）巨人・則本昂大投手（３５）が今季最長の５回を８４球で無失点。移籍後２度目の先発で日本ハム打線から６三振を奪い、開幕に向けて確かなステップを踏んだ。甲斐とバッテリーを組み、最速１４６キロの直球に最遅１０５キロのカーブ、フォーク、スライダー、チェンジアップ、カットボールを織り交ぜて要所で踏ん張った。楽天から移籍後初めて本拠地・東京ドームで登板。初