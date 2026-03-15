女優の八木莉可子が１５日、都内でテレビ朝日ドラマプレミアム「森英恵Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙｂｅｙｏｎｄ」（２１日放送）の会見に出席し、家族の反応に涙する場面もあった。日本のファッションデザイナーの草分けで国際的に活躍した森英恵さん（２０２２年逝去、享年９６）の生誕１００周年を記念したドラマ。この日は、ドラマを見た森さんの家族の顕さん（息子）、泉（孫）からのコメントも発表された。前のめりで一言一