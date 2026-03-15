7人組グループ・Hey! Say! JUMPの八乙女光が15日、都内で行われた『ぴえろ魔法少女シリーズ』の新作テレビアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』（毎週日曜後10：30、4月5日スタート）のプレミア上映会に登壇した。【写真】すっかり仲良しになった八乙女光、天崎滉平イベントには、橘めい（野々山風＆こんぺとリリィ役）、小鹿なお（野々山流＆ましゅールル役）、七海ひろき（うぐいす役）、茅野愛衣（あずき役）、和泉風花（