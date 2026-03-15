元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（60）が15日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演。同番組で購入した「金」について語った。一茂は昨年6月の放送で55グラムの金を購入。当時1グラムあたり1万6607円だったが価格は高騰し、年末には2万3775円になったと番組は紹介した。番組ロケで初めて金の相場を確認した24年6月時点では1万3052円だったそうで、一茂は「この時に全額いくべきだった」と悔