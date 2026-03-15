ウクライナ侵攻から5年目となる中、ロシアでは障害を負った帰還兵が増えていて、各地でリハビリ施設の設置が進んでいます。記者「こちらの施設では、戦場で手足を失うなど様々な障害を負った帰還兵らが、リハビリ治療を行っています」ロシア南部ボロネジ州のリハビリ施設では、ウクライナの戦場で負傷したおよそ30人の帰還兵が、社会復帰に向けた支援を受けていました。リハビリ中の帰還兵「いまは兵士たちに様々な義手・義足が提