【モデルプレス＝2026/03/15】ブルガリの公式Instagramが、3月13日に更新された。アンバサダーを務める女優の福原遥のワンショルダードレス姿を公開した。【写真】27歳朝ドラヒロイン「女神」と反響相次いだドレス姿◆福原遥、ワンショルダードレス姿公開投稿では「ブルガリは、女優の福原遥を新たなブルガリ・アンバサダーとして迎えることを誇りに思います。彼女は、創造性、洗練、そして現代的な優雅さという共通のビジョンを共