【モデルプレス＝2026/03/15】M3LOGINの佐藤かれんが3月13日、自身のInstagramを更新。爽やかなビキニ姿を公開した。【写真】“2ヶ月で11kg減”アイドル「セクシー」と話題のビキニ姿◆佐藤かれん、ビキニショット公開佐藤は「＃海キャンプ」というハッシュタグを添え、美しいスタイルが際立つターコイズブルーのビキニ姿を公開。「1枚目の鎖骨、おきにいり」と記し、岩場にしゃがみ鎖骨を見せたショットも披露している。◆佐藤か