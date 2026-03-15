【モデルプレス＝2026/03/15】フジテレビの西山喜久恵アナウンサーが3月13日、自身のInstagramを更新。娘への最後の弁当を公開した。【写真】フジベテランアナ「彩り綺麗」高3娘への最後の弁当が豪華◆西山喜久恵アナ、娘への最後の弁当公開西山アナは「今日が娘の最後のお弁当でした」とコメントし、片方におにぎりが3つ、もう片方に焼いた肉、卵焼き、ブロッコリーとトマトのおかずが入った2段のまげわっぱ弁当とデザートのいち