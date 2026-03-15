イランへの攻撃が始まって2週間。ホルムズ海峡の封鎖で、世界経済が人質になったような混乱に陥っています。ガソリンの高騰が既に始まっていますが、影響はそれだけではありません。石油化学製品をめぐる現状を取材しました。【写真で見る】あれもこれも…身近な石油化学製品に影響迫る「1日も早い給油を」ガソリンスタンドも呼びかけ記者（9日）「午前10時40分です。値下がり幅4000円を超えました」今週の株式市場は、一時4200円