元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が15日、自身のXを更新。同日行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でベネズエラに敗れた侍JAPANについてねぎらいと“楽しみ”になったことを明かした。【写真】「より楽しみに…」WBCを終えて楽しみなことを語った“虎党”山本彩の投稿山本は「ベネズエラ強かった… 選手の皆さん、お疲れ様でした」と投稿。「連覇とはなりませんでしたが、沢山の熱戦と感動をあ