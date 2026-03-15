倉庫や工場で働くうえで、どのような条件が揃っていると「働きやすい」と感じられるのでしょうか。【漫画】新富士駅はパルプのにおいがしました製紙工場のにおいですRENOXIA（リノシア）と株式会社NEXERが行った「働きやすい工場・倉庫」に関するアンケートによると、「最も働きやすいと感じた環境」の質問で、最多は「空調が整っている」でした。事前調査で「倉庫や工場で働いた経験がある」と答えた男女300人を対象に、2025年1