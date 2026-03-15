軽自動車並の価格で広い室内とSUVの実用性が手に入るコンパクトなクルマでありながら、日常の使いやすさとSUVらしい頼もしさを両立させたモデルは、近年ますます注目を集めています。特に都市部では扱いやすいサイズが求められる一方で、休日には荷物を積んで遠出したいというニーズも少なくありません。【画像】超カッコイイ！ これ“軽自動車”価格で買えるトヨタ「コンパクトSUV」です！ 画像を見る！そうした要望に応え