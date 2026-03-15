a子の新曲「ハーモニー」が、TVアニメ『霧尾ファンクラブ』のエンディングテーマに起用。また、5月20日にリリースされる2ndアルバム『lovely moments』に収録されることも発表され、トラックリストも公開となった。 （関連：【映像あり】a子、2ndアルバムBlu-ray収録の「PAPER MOON」ライブ映像） 本情報は、3月14日に行われた本アニメの先行上映会にて発表されたもの。本楽曲は、学生時代の不安定