3月15日午後14時06分ごろ、群馬県で最大震度3を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は群馬県南部で、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 【写真を見る】群馬県南部震源の地震 最大震度3 静岡県内も震度１観測 津波の心配なし【地震情報】 静岡県内で揺れを観測した市町は次の通りです。 震度１ 熱海市 富士宮