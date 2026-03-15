◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本５ー８ベネズエラ（2026年3月14日ローンデポ・パーク）ヤクルトやソフトバンク、メジャーに在籍した五十嵐亮太氏（46）が、「スポーツナビ野球チャンネル」のWBC準々決勝・日本―ベネズエラ戦を生解説。日本の敗因を振り返った。日本の敗因より、五十嵐氏は「ベネズエラが強かった」とズバリ。「打線が途切れない。どこからでも点が取れる。ボール球は振らない」と説明した。日