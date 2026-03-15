北朝鮮メディアはきのうのミサイル発射について、金正恩総書記の視察のもと、多連装ロケット砲の発射訓練を実施したと報じました。12発を連続で発射したということです。【映像】ミサイル打ち上げの瞬間（複数カット）15日付の労働新聞には、12発のロケット砲が横並びで発射される様子が掲載されています。報道によりますと砲弾はおよそ364キロ先の日本海の島に命中したということです。訓練には、金総書記と娘のジュエ氏も