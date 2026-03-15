東京・台東区で4億円以上が奪われた事件で、実行役の関係先への家宅捜索で現金1000万円ほどが見つかっていたことがわかりました。報酬とみられます。【映像】連行される容疑者らの様子指定暴力団山口組系の幹部・狩野仁琉容疑者（21）ら7人は1月、台東区東上野の路上で30代の両替商の男性らから、現金およそ4億2000万円が入ったスーツケースを奪ったなどの疑いがもたれています。その後の捜査関係者への取材で、実行役3人の