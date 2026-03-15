元衆院議員でタレントの杉村太蔵（46）が15日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。米国の対イラン軍事作戦について言及した。トランプ氏は14日、イランが封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の安全を確保するためとして、日本などを名指しして艦船を派遣することに期待を示した。交流サイト（SNS）で「多数の国、特に封鎖の試みの影響を受ける国々が軍艦を派遣するだろう」と主張し「日