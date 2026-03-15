白いシャツを着てデスクワークをする「ホワイトカラー」が稼げると言われがちだが、今後、AIに仕事を奪われる不安も…。そんななか注目を集めるのが、デスクワークじゃないお仕事が「稼げる仕事」として注目されている。【映像】タクシー運転手がお客からもらった“高額チップ”（実際の映像）『ABEMA Prime』では、サラリーマンから転職したばかりのタクシー運転手に話を聞いた。■ 37歳で脱デスクワーク会社員でタクシー運転手