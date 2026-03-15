お笑い芸人の蛍原徹（58）が、14日放送のニッポン放送『サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー』（毎週土曜後1：00）に生出演。“持病”について明かした。【番組カット】発症前？電動バイクを前に笑顔の出川哲朗と蛍原徹蛍原が司会を務める『アメトーーク！』のテーマの話から、「富澤さんとは『尿管結石芸人』ですから」と共演経験を振り返り、「僕もそうですから」とサラっと暴露。「最近どう？」と軽い感じで聞