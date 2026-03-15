お笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃん（40）が15日、自身のXを更新。新サービスの有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」のギャラ事情に言及した。良ちゃんは「ダウンタウン＋のギャラめっちゃ良かったぞ！松ちゃんケチなはずなのに！」と、DAWNTOWN＋で昨年11月に復帰した先輩、ダウンタウン松本人志をいじって笑いを誘いつつ、書き出した。さらに「あとケータリングがそもそも結構、豪華なのに松ちゃんケチなのに無理