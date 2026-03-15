◇オープン戦中日―楽天（2026年3月15日バンテリンD）中日・涌井秀章投手（39）が5回2安打無失点と好投を披露した。初回2死から、味方の失策などで二、三塁を背負ったが、冷静だった。村林をシンカーで遊ゴロに仕留めた。危機を脱して、リズムに乗った。圧巻は4回。マッカスカーをスライダーで空振り三振、村林には外角142キロ直球で見逃し三振。最後は浅村をシンカーで見逃し三振と3者連続三振に斬った。前回8日の