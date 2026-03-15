女優の八木莉可子が１５日、都内でテレビ朝日ドラマプレミアム「森英恵Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙｂｅｙｏｎｄ」（２１日、後９時）の会見に出席した。日本のファッションデザイナーの草分けで国際的に活躍した森英恵さん（２０２２年逝去、享年９６）の生誕１００周年を記念したドラマ。森さんの１７歳から３９歳まで演じる八木は「たくさん影響を受けた。英恵さんを演じて、すごく前向きになれた」と笑顔。森さんの言葉「明日に