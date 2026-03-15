野球の国際大会「ＷＢＣ」で大会連覇を目指した日本代表の戦いが終わった。１４日（日本時間１５日）にマイアミのローンデポ・パークで行われたベネズエラとの準々決勝に５―８で敗北。優勝候補の筆頭だった侍ジャパンの敗退は出場チームにも大きな衝撃を与えた。結果的に４番手で登板した伊藤大海投手（２８＝日本ハム）が浴びた一発が最後まで重くのしかかった。１点リードの６回に無死一、三塁のピンチを招き、アブレイユ（