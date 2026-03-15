侍ジャパンは１４日（日本時間１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦（ローンデポ・パーク）に５―８で敗れて準々決勝で敗退。「４番・左翼」で先発出場した吉田正尚（３２＝レッドソックス）だが４打数ノーヒットに終わった。「取って取られてを繰り返して結果的に最後負けてしまった。みんな最後まであきらめず前を向いていた」という吉田の目は真っ赤。「東京ではまあまあでしたけど、こっち（米国）に来てからが勝負だと思ってま