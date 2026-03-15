◆オープン戦中日―楽天（１５日・バンテリンドーム）開幕ローテ候補の中日・涌井秀章投手が先発して、５回２安打無失点でマウンドを降りた。初回２死で、味方の失策とマッカスカーの二塁打で、一、三塁としたが、５番・村林を遊ゴロに仕留めて無失点。１点リードの５回には、２死から伊藤光の二塁打と四球で一、二塁とピンチを広げたが、最後は黒川を右飛に打ち取った。３者連続三振に抑えた４回以外は毎回走者を出す展開と