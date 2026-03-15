全日本プロレス１５日の後楽園大会でトーナメント戦「ゼンニチＪｒ．タッグフェスティバル」準決勝が行われ、井上凌（２３）、望月ジュニア（２３）組が田村男児（２６）、佐藤光留（４５）組を破り、決勝戦（２０日、八王子）進出を決めた。本トーナメントには現在ドラゴンゲートマット流出中のアジアタッグ王座（現王者は望月成晃＆ドン・フジイ）への挑戦権がかかっている。この日、井上軍は佐藤の多彩なキックと関節技に苦