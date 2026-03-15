◆オープン戦巨人―日本ハム（１５日・東京ドーム）巨人の育成・平山功太内野手（２１）が２６年チーム１号となるアーチを放った。この日、今季初めて１軍合に流し、「１番・中堅」で即スタメン出場した。巨人打線にシンデレラボーイが誕生した。２点リードの４回２死で日本ハム先発・有原の高めスライダーを左中間席へ運んだ。一塁ベースを過ぎたところでアーチを見届け、右手で大きくガッツポーズ。３回無死一塁では左中間