ユーチューバー・ヒカル（34）が13日に自身のX（旧ツイッター）を更新。今まで多くの整形を重ねてきたせいで、まさかの“不運”に見舞われたと報告した。顔の脂肪吸引や糸リフト、バッファルカット除去など、多くの整形歴を明かしているヒカル。13日には「アメリカへの入国審査でパスポートとの顔が違いすぎるという理由で、別室に連れて行かれて、そこからスマホ封印されて2時間近く入国できなかった」とまさかの出来事を報告