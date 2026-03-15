◇オープン戦阪神―広島（2026年3月15日マツダ）阪神は広島に0―1で惜敗し、オープン戦の連勝は3で止まった。先発した西勇は、4回3安打無失点と順調な仕上がりを披露。しかし、5回に2番手で登板した工藤が先頭の二俣に四球を与えると、続く石原に送りバントを決められ1死二塁とされる。さらに秋山への四球と佐藤の右前打で満塁のピンチを招き、ここで3番手・岩貞へ投手交代。岩貞も粘りきることができず、3番・平川に右