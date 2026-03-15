◇オープン戦巨人―日本ハム（2026年3月15日東京D）巨人の育成・平山功太内野手（21）が今春のオープン戦11試合目で待望のチーム1号を放った。この日に1軍に合流し、すぐに「1番・中堅」でスタメン出場。4回2死から、昨季のパ・リーグ最多勝右腕の有原のスライダーを捉え、左中間席へ運んだ。3回無死1塁でも左中間への先制適時二塁打を放った。23年の育成ドラフト7位で入団し、今季に3年目を迎える男が支配下登録に向け