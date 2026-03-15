◇第6回WBC準々決勝日本5―8ベネズエラ（2026年3月14日フロリダ州マイアミ）初めての侍ジャパンでの戦いは終わった。菊池雄星投手（34）は「悔しいですし、あっという間に終わってしまったのかなっていう、そんな感じです」と話した。5―8の9回から6番手として登板。先頭打者に安打を許したが、後続を確実に断って、最終回の攻撃に望みをつなげた。「最低限の仕事はできたかなと思う」としながらも、大会を通じては後