俳優の細田善彦（38）が、なにわ男子の西畑大吾（29）が主演する放送中のドラマ「マトリと狂犬」（毎週火曜深0・59〜ほか、MBS・TBSドラマイズム）で新境地を見せている。TBSドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」や、NHK大河ドラマ「青天を衝け」などで安定した演技を見せてきたが、今作では薬物に対して異常な執念と常軌を逸した捜査手法で“マトリの狂犬”と恐れられる麻薬取締官・黒崎徹を熱演。ワイヤーを付けて飛ぶなど、ド派