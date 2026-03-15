5人組グループ・嵐の二宮和也が15日、自身の公式Xを更新。同日行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍JAPANがベネズエラに敗れたことを受け、思いをつづった。【画像】「メンバーといっしょに？」WBCを終え、楽屋の様子を明かした二宮和也の投稿二宮は今大会でネットフリックスのスペシャルサポーターを務めていた。「侍JAPANの戦いが終わりました。我々も北海道から声援を送らせてもらいました」と投稿。「結