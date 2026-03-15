【ソウル＝依田和彩】韓国外交省は１５日、中東情勢の悪化を受け、自国民を退避させるためにサウジアラビアに派遣した韓国軍輸送機で日本人２人を含む２１１人が退避したと発表した。発表によると、サウジアラビアにある日韓両国の大使館が協議して２人の搭乗が決定した。日韓両政府は２０２４年に海外で自国民を退避させる事態が発生した場合に協力する覚書を交わした。今月１１日には覚書に基づき、日本政府が手配したチャ