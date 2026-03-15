「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン５−８ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）侍ジャパンは逆転負けで敗退。初めて４強入りを逃した。試合後、Ｎｅｔｆｌｉｘの中継では俳優の渡辺謙らが現地で試合を振り返り「二転三転の熱い序盤だった。追いつけるかもしれない、そういう思いをずっと持てるゲームだった」と悔しそうに語った。三回に佐藤輝の同点打、森下の３ランで逆転した。０９年のＷＢＣでは優勝、１３年は４強敗退の