【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第6節】(富山)富山 0-2(前半0-0)金沢<得点者>[金]オウンゴール(51分)、大澤朋也(71分)<退場>[富]布施谷翔(45分)、キム・テウォン(90分+4)<警告>[富]小川慶治朗(20分)、布施谷翔2(34分、45分)、香川勇気(45分+1)、キム・テウォン2(85分、90分+4)、岡本將成(89分)[金]村田迅(4分)、嶋田慎太郎(43分)観衆:8,127人主審:松澤慶和