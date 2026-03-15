【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第6節】(ソユスタ)秋田 2-0(前半1-0)栃木SC<得点者>[秋]佐藤大樹(6分)、中村亮太(84分)<警告>[栃]岩崎博(56分)、柳育崇(80分)主審:佐々木慎哉