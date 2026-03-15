山下智久が自身のInstagramで、シャンパンを楽しむホームパーティーと思しき写真を公開した。 【写真】山下智久がシャンパンを手に…ハプニングも捉えた“家飲み”プライベートショット ■山下智久がシャンパンで乾杯！ところが思わぬハプニングが勃発 この日の山下は白いロングTシャツに、黒のパンツ姿で登場。「どっちの夜も好き」と綴り、計9点の写真を公開した。 1枚目は、床に座ってワイングラス