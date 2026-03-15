自身のSNSで、意識はあるのに体が動かなくなる難病・ALS（筋萎縮性側索硬化症）との生活を公表している声優の津久井教生さんが、公式ブログを更新。日ごろの感謝の想いを綴りました。【写真を見る】【 ALS闘病 】 声優・津久井教生さんホワイトデーに感謝綴る「いつも温かい元気玉をいただいていますおかげでヘロヘロになりながらも前に進めていると思います」【 ニャンちゅう 】津久井さんは「ホワイトデーということで