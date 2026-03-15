野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１４日（日本時間１５日）、日本代表「侍ジャパン」（１次ラウンドＣ組１位）対ベネズエラ（Ｄ組２位）の準々決勝が米フロリダ州マイアミで行われ、侍ジャパンは５−８で敗れた。この試合に敗れたことで日本はＷＢＣの４強を初めて逃した。ＷＢＣで１試合に８失点を喫するのも日本としては最多となった。（デジタル編集部）日本は今大会でＷＢＣ６回目の出場。２００６年