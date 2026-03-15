セレーナ・ゴメスと昨年挙式した音楽プロデューサーのベニー・ブランコ。インタビューで毎日シャワーを浴びない“風呂キャンセル界隈”を公言したり、ポッドキャスト出演中に映った足の裏が汚かったことから衛生観念を疑われているが、最新のポッドキャストで、自分は「良い香りがする」と主張した。【写真】ラブラブすぎる！セレーナ・ゴメス、夫ベニー・ブランコとハグ＆キスクリスマスデートの様子親友のリル・ディッキ