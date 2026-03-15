◆オープン戦巨人―日本ハム（１５日・東京ドーム）巨人の増田陸内野手（２５）が、今季１軍初安打、初打点となる１本を放った。「５番・一塁」で先発出場。平山が左中間へタイムリー三塁打を放って１点を先制した３回、なおも２死一、三塁のチャンスで回った打席で結果を出した。相手マウンドの有原が投げた内角への１４３キロをはじき返し、投手強襲の適時内野安打として貴重な１点を追加した。１２日のソフトバンクとの