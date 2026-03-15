◆オープン戦広島１―０阪神（１５日・マツダスタジアム）阪神が接戦の末、広島に０―１で敗れた。オープン戦初の完封負けで連勝も３で止まった。ベテランの西勇輝が先発マウンドに上がり、４回３安打無失点と好投。初回に広島・秋山、佐藤啓から連打を浴びるも、無失点で切り抜けると、３回にはルーキー・平川、佐々木をチェンジアップで空振り三振に仕留めた。５回途中から登板した岩貞が、１死二、三塁で平川に犠飛を浴