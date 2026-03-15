◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンの西武・隅田知一郎投手が、手痛い一発を悔やんだ。３点リードの５回に２番手でマウンドへ。１死一塁から２番のガルシアに失投を完璧に捉えられ、左翼２ランを被弾した。２／３回を投げて、１安打１本塁打、２三振、２失点だった。「ホームランでいけると思わせてしまった。改めて野球の怖さを知りました。あの一球の失投