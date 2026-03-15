◆オープン戦広島１―０阪神（１５日・マツダスタジアム）広島が阪神との接戦を制した。先発の森は５回４安打無失点と２年連続の開幕ローテ入りへアピールに成功した。前回登板の７日のオープン戦・中日戦（マツダ）では３回で４与四球。制球が定まらず７５球を投じて３失点していた。２７日の開幕まで約２週間。開幕ローテ争い最終局面で好投だ。６回はハーンが無失点でつなぎ、７回にはドラフト５位・赤木晴哉投手（佛教