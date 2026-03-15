【モデルプレス＝2026/03/15】8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）のHYUNJIN（ヒョンジン）が3月15日までに、自身の Instagramを更新。休暇で訪れたアイスランドで姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】スキズメンバー、背中ショットが「絵になる」と話題◆ヒョンジン、美背中際立つアイスランドショット披露ヒョンジンは「iceland」とつづり、休暇で訪れたアイスランドでの写真を複数枚投稿。幻想的な青い水面