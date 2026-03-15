◆大相撲春場所８日目（１５日、エディオンアリーナ大阪）東幕下３８枚目・矢後（押尾川）が東３４枚目・魁郷（浅香山）に突き落とされ、１勝３敗と追い込まれた。右のかち上げから突っ張って前に出た。土俵際まで追い込んだが、引いて墓穴を掘った。「あそこは前に出ないとダメですね」と反省を口にした。直近３場所の成績が全て３勝４敗。悪い流れを断ち切りたいところだが、３敗目と追い込まれた。場所前の放駒部屋への出