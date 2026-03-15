◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、良＝１着馬に大阪杯の優先出走権）春の大舞台につながる中距離Ｇ２が１４頭で争われ、８番人気のシェイクユアハート（牡６歳、栗東・宮徹厩舎、父ハーツクライ）古川吉洋騎手がゴール前で力強く伸びて差し切り、昨年１２月の中日新聞杯に続く重賞２勝目となった。古川吉洋騎手、宮調教師は今年２月の小倉大賞典（タガノデュード）に続く重賞勝利となった。